OpenAI çelik zırhını giydi. Hesaplar tek tek engelleniyor

ABD merkezli OpenAI firması, İsrail ve diğer ülkelerden dezenformasyon oluşturmak amacıyla yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla ilişkilendirilen hesapları engelledi.

GİZLİ ETKİ OPERASYONLARI RAPORU YAYIMLANDI

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI, "gizli etki operasyonları" üzerine bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail merkezli "STOIC" şirketi ile Rusya'dan "Bad Grammar" ve "Doppelganger", Çin'den "Spamouflage" ve İran'dan "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" gibi ağların etkinlikleri kesintiye uğratıldı.

Söz konusu hesaplar, yapay zeka modellerini içerik üretmek için kullanıyor ve daha sonra bu içerikleri Instagram, Facebook, X gibi platformlarda yayınlıyordu. Raporda, "STOIC"in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin içerik ürettiği belirtiliyor.

Ayrıca raporda, şirketin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili içeriklere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ve ABD'de başlayan öğrenci protestolarına katılanları "antisemit" olarak suçladığı ifade edildi.

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FACEBOOK, INSTAGRAM, THREADS...

Geçtiğimiz hafta içinde Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail ve diğer ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla ilişkilendirilen yüzlerce Facebook hesabını kaldırmıştı.