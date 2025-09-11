Operasyonlar devam edecek mi? Yandaş isimden çarpıcı açıklama

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün, Habertürk ve Show TV’nin sahibi olduğu Can Holding operasyonunun ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Güngör “Bu temizlik operasyonunun başlangıcı olabilir. Şimdi sıradaki!” ifadelerini kullanarak operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

'ŞİMDİ SIRADAKİ...'

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün mesajı şöyle

“Habertürk ve Show TV’nin sahibi olduğu Can Holding operasyonundan kara para çıktı. Şaşırdık mı? Sizi bilmem de ben şaşırmadım. Bir süredir medyada kara paracılar, bahisçiler, hülleciler peydahlanmıştı. Bu temizlik operasyonunun başlangıcı olabilir. Şimdi sıradaki!”

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg'ün de aralarında olduğu 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

TMSF'den gelen açıklamada "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" denildi.

İsmail Saymaz'dan canlı yayında bomba 'Can Holding' iddiası! 'İzin bekleniyordu...'

Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi! İşte o anlar

Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'

Tutuklu avukat Epözdemir'den flaş açıklama! 'Gerçekleri paylaşacağım...'