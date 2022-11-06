Ordu Altınordu’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İl, Altınordu İlçe, Şahincili Mahalle,2383Ada,6 Parsel,1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz üzerinde halihazırda; zemin kat,1.kat,2.kat,3.kattan ve çatı katından toplam 5 katlı betonarme bina mevcuttur. Bina ana giriş kapısı demir kapı olup boyalıdır. Bina asansörsüz bir binadır. Bina dışı genel itibarı ile sıvalı ve boyalı olup bina yan cephesinde ve muhtelif yerlerde sıvasız tuğlalı haldedir. Bina içi ana merdivenlerinde merdiven basamağı ve sahanlıklar mozaik kaplı olup, bina içi merdiveni demir korkulukludur. Bina içi merdivenleri iç duvarlar ile tavan boyalıdır. Bina içerisinde zemin kat Karşıyaka Yapı Elektrik adı altında işyeri ve depo olarak , diğer 1.kat,2.kat,3.kat,Çatı katı ise mesken olarak kullanılmaktadır. Bina içerisinde 1.kat,2.kat,3.kat içinde her bir katta tek daire bulunmaktadır. Bina içerisinde her bir katta bulunan meskenler Çelebioğlu Caddesine ve 991.Sokağa ve komşu parsellere bakmakta olup, meskenlerin 4 cephesi de açık konumdadır.

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