Ordu 'da kokarcalar sardı. Üretici acil yardım çağrısı yapıyor

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Ordu 'da kokarcalar sardı. Üretici acil yardım çağrısı yapıyor

Ordu'nun Fatsa İlçesi Yeşilköy’de tarım üreticileri, fasulye, mısır ve fındık gibi geçim kaynakları ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele ediyor.

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Fatsa Yeşilköy’de vatandaşlar kahverengi kokarca böceği kabusuyla boğuşuyor. Yumurtadan yeni çıkan nimfler, fasulye, mısır ve fındık gibi ticari değeri olan ürünlere zarar vererek bölgedeki çiftçileri endişeye sürüklüyor.

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TARIM ALANLARI TEHLİKE ALTINDA

Özellikle fındık üreticileri için ciddi bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca böceği, bölgede hızla yayılıyor. Yeşilköy’de yaşayan ve tarımla uğraşan birçok çiftçi, böceğin ürünlerine verdiği zarardan şikayetçi. Fasulye ve mısır tarlalarında da büyük kayıplara yol açan bu kokarcalar bölge ekonomisini tehdit etmeye başladı.

ACİL ÖNLEM ALINMAZSA BÜYÜK TEHLİKE

Tarım uzmanları, kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Üreticilerin ise bireysel mücadeleleri sorunu çözmediği için yardım bekliyor.

Yeşilköy sakinleri, yetkililere seslenerek daha etkin mücadele yöntemlerinin uygulanmasını ve bölge tarımının korunması için çağrıda bulunuyor.

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