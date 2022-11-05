Ordu Fatsa’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İli, Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Reşadiye Cad. Mevkii 187 ada, 3 nolu parsel, 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm tam hisseli olup açık arttırma suretiyle satılacaktır. Bina betonarme olarak inşa edilmiştir. Binaya giriş Sahil Caddesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı yapılmamıştır. Bina ana giriş kapısı camlı demir kapıdır. Bina iç merdivenleri mermer kaplamalı olup demir korkuluk takılmıştır. Kıymet takdirine konu olan mesken; 1. normal katta güney cephede, Reşadiye caddesi tarafındaki dairedir. Mesken 3 oda, salon, mutfak, hol, wc, banyo ve balkondan ibarettir.Odaların zemini laminant parke kaplamalıdır. Islak hacimler seramiktir. İç kapıları ahşap kapıdır. İç duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır.

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