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Ordu Fatsa’da icradan satılık daire

T.C. Fatsa İcra Dairesi tarafından Ordu Fatsa'da 179 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:12
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Ordu Fatsa’da icradan satılık daire

Ordu Fatsa’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İli, Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Reşadiye Cad. Mevkii 187 ada, 3 nolu parsel, 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm tam hisseli olup açık arttırma suretiyle satılacaktır. Bina betonarme olarak inşa edilmiştir. Binaya giriş Sahil Caddesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı yapılmamıştır. Bina ana giriş kapısı camlı demir kapıdır. Bina iç merdivenleri mermer kaplamalı olup demir korkuluk takılmıştır. Kıymet takdirine konu olan mesken; 1. normal katta güney cephede, Reşadiye caddesi tarafındaki dairedir. Mesken 3 oda, salon, mutfak, hol, wc, banyo ve balkondan ibarettir.Odaların zemini laminant parke kaplamalıdır. Islak hacimler seramiktir. İç kapıları ahşap kapıdır. İç duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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