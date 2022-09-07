Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ilaç satın alacak

Basın İlan’da “İlaç , Serum ve Beslenme Ürünü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı: İlaç , Serum ve Beslenme Ürünü

Niteliği, türü ve miktarı: 64 kalem İlaç , Serum ve Beslenme Ürünü

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İşe başlama tarihi sözleşme tarihi olup, sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işe başlanacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip Hastane tarafından aksi belirtilmediği sürece, malzemeler hastanenin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyderpey teslim edilecektir. Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 10 (On) gün içerisinde ihale dokümanında teslim yeri olarak belirtilen Hastanenin ilgili Ünitesine teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin faturalama işlemleri her partide ayrı ayrı yapılacaktır. Toplam sipariş sayısı sözleşme süresi boyunca 8'i geçmeyecektir.

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.09.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye teklif veren isteklilerin İlaç deposu olması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı "Ecza Deposu Ruhsatnamesi"nin, İhaleye teklif veren isteklilerin İthalatçı olması halinde "İthal İlaç İzin Belgesi"nin, İhaleye teklif veren isteklinin İmalatçı olması halinde Sağlık Bakanlığından alınmış "İmalat İzin Belgesi" nin teklif kapsamında beyan etmelidir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.