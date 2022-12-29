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Ordu Üniversitesi akademik personel alacak

Ordu Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 25 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 ocak 2023 olarak açıklandı. Son başvuru tarihi 10 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:25
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Ordu Üniversitesi Öğretim Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ordu Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarım kapsayan ve belgeleyen I adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
»Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri "Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları vc Uygulama Yöncrgcsi"nc göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
»Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
»Herhangi bir kamu kuramımda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
»Yurtdışından alman diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
»Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
»Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kuruntumuz sorumlu değildir. »Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
**2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu ilanıdır. Bunun dışındaki Dr. Öğr. Üyesi kadroları %30'luk kota kapsamında değildir.
MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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