Ordu'da 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 9 gözaltı

Ordu'da takibe alınıp durdurulan otomobilde 241 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Ordu'da 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 9 gözaltı

Uyuşturucuların Güneydoğu illerinden batı illerinde sevkiyat yapılacağı, operasyon ile bunun önlendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyata ilişkin şüphelileri yakın takibe alan ekipler, bu sabah saatlerinde durdurdukları şüpheli otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada polis, 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi, otomobilde bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38) ve M.E.D. (23) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

9 GÖZALTI

Operasyonda ayrıca uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı temin edilen V.K., K.K., G.T., B.Y., F.D., P.B. isimli şüpheliler de şehrin çeşitli noktalarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan bütün şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını duyurmuştu.

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