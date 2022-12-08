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Ordu’da 9 yıldır firari olan suçlu jandarma tarafından yakalandı

Ordu’da hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:03
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Ordu’da 9 yıldır firari olan suçlu jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Ordu’da 9 yıldır firari olan suçlu jandarma tarafından yakalandı
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bu çerçevede 2013 yılından itibaren firari durumda bulunan ve 3 adet silahla yağma ile 3 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A.E. (44) isimli şahıs, Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi/Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen başarılı operasyon sonucu, Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi’nde yakalandı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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