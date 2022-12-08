Ordu’da 9 yıldır firari olan suçlu jandarma tarafından yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bu çerçevede 2013 yılından itibaren firari durumda bulunan ve 3 adet silahla yağma ile 3 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A.E. (44) isimli şahıs, Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi/Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen başarılı operasyon sonucu, Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi’nde yakalandı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)