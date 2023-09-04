Ordu’da bunalıma giren şahıs evini yakıp kendisini odaya kilitledi

Ordu’da ailesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi önce evinin bir odasını yaktı, sonra aynı odaya kendisini kilitledi.

KAYNAK: İHA
Ordu’da bunalıma giren şahıs evini yakıp kendisini odaya kilitledi

Ordu'nun Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Goncagül 3. Sokak üzerinde, ailesiyle tartıştığı iddia edilen O. A. (36), bir anda evinin bir odasına kendisini kilitledi.

Odasından içeri girilmemesini isteyen O.A. odayı yakmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw022387-01.jpg

ODASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Girdiği bunalım sonucu yanına kimseyi yaklaştırmayan O.A.’nın bulunduğu odadan dumanlar yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri odaya bakan pencereye merdiven dayayarak hortumla su sıkmak için beklemeye başladı. Diğer taraftan olabilecek bir yangının büyümesine karşı ekipler binanın içerisine yanan odaya müdahale etti.

aw022387-03.jpg

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın yaşandığı binaya Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve sivil ekipler gelerek binaya çıktı. Ekipler şahsın odasından çıkması için beklemeye başladı. Kaldığı odayı ateşe veren şahsın iş arkadaşları da olay yerine gelerek kendisini ikna etmek için uzun uğraş verdi. Şahıs, yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu kapıyı açan O.A, polis ekipleri eşliğinde binadan çıktı.

Şahıs gerekli işlemlerinin yapılması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

aw022387-04.jpg

aw022387-05.jpg

Öne Çıkanlar
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Son Haberler
Uşak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Uşak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ukrayna'nın yeni bakanı FETÖ'cü çıktı Dünya
Ukrayna'nın yeni bakanı FETÖ'cü çıktı
Kuşadası'nda deprem Güncel
Kuşadası'nda deprem
Yunanistan'da Türk mezarlığına saldırı. 20 mezar zarar gördü Güncel
Yunanistan'da Türk mezarlığına saldırı. 20 mezar zarar gördü
Melissa Vargas nasıl Malatyalı oldu? Melissa Vargas kimdir? Spor
Melissa Vargas nasıl Malatyalı oldu? Melissa Vargas kimdir?
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı Güncel
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Caddeden karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı Güncel
Caddeden karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı