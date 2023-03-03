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Ordu’da denizde bulunan mayın fünye ile patlatıldı

Ordu’da denizde bulunan mayın açığa çekilerek fünye ile patlatıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 18:50
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Ordu’da denizde bulunan mayın fünye ile patlatıldı

Ordu’da denizde bulunan mayın fünye ile patlatıldı
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İHA

Ordu’da dün akşam denizde görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Mayına benzeyen cisim nedeniyle alan güvenlik çemberine alınırken, cisim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) ekiplerinin incelemesi sonrası fünye ile patlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde denizde bir cisim olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cismin mayın olabileceği şüphesi üzerine bölgede güvenlik önlemi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden inceleme başlattı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve emniyet bomba imha uzmanı ekipleri de yönlendirildi. Sahilden yaklaşık 30 metre açıkta bulunan ve mayına benzediği görülen cisim, dalgaların şiddetiyle kıyıya yaklaşarak kayalıklara takıldı. Bomba imha uzmanı, cismin yanına giderek inceleme yaptı. Bölgede bulunan vatandaşlar alandan uzaklaştırılırken, cisim kıyıya alındıktan sonra incelemeye alındı.



EVLER TEDBİR İÇİN BOŞALTILDI
Ekipler alanda çalışmalarına bugün de devam ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir subay ve 3 astsubaydan oluşan ekip, İstanbul’dan Ordu’ya yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bölgede bulunan evler tedbir için boşaltıldı. Bu esnada AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Yapılan uzun süreli inceleme ve çalışmaların ardından mayına benzeyen cisim, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna bağlandıktan sonra kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açığa çekildi. Cisim, denizde fünye ile patlatıldı.


Öte yandan güvenlik güçlerinin sürekli olarak uyarıda bulunmasına rağmen bazı öğrencilerin ısrarla mayına benzeyen cisme yaklaşmak istemesi ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, sürekli olarak öğrencilere uyarıda bulundu.

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