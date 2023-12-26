Ordu'da heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Ordu'da heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Ordu’da geçtiğimiz yaz heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu’da 10 Temmuz 2023 tarihinde, sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmalar tamamlandı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

İmalatları ortalama 5 ay süren Çağlayan Köprüsü'nün tamamlandığını ve yolun yeniden ulaşıma açıldığını Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov duyurdu.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun yoğun bir çaba ve gayretle yeniden ulaşıma açıldığını belirten Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve Karayolları Teşkilatını tebrik etti.

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