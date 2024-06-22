Ordu’da kaza. 1 ölü 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da kaza. 1 ölü 4 yaralı

Ordu’da kontrolden çıkan minibüs önce refüjde bulunan ağaçlara ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada bir kişi 1 öldü 4 kişi yaralandı.

Ali Yazan / Ordu / YENİÇAĞ

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun'a giden Bekir Ç.'nin (46) kullandığı 52 S 0217 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarptı.

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1 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kerem A. (25), Mervenur Ö. (31), Zeynep Gazali Y. (42) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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