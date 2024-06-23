Erken seçim isteyen İsrailliler sokakları ateşe verdi

Göstericiler İsrail hükümetine erken seçim çağrısı yaptı.

İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler şiddetlendi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini artık yönetimde görmek istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı.

Netanyahu’ya sert tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını ve erken seçim yapılmasını istedi.

İsrail başbakanının Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü politikayı protesto eden kızgın İsrailliler caddeleri ateşe verdi. Göstericilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi İsrailliyi gözaltına aldı.