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3 katlı binada yangın

Ordu'da metruk bir binada yangın çıktı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 07:38
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Ordu'da metruk bir binada yangın

3 katlı binada yangın
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İHA'nın haberine göre yangın, Liseler Mahallesi, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde kullanıcılarının kaldığı 3 katlı metruk binanın giriş katında dumanlar çıkmaya başladı.

Yükselen dumanı gören mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, metruk binada bulunduğu öğrenilen bir kişi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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