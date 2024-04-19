Ordu’da organize suç örgütüne operasyon

Kaynak: İHA
Ordu’da organize suç örgütüne operasyon
Ordu’da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ‘organize suç örgütü üyeliği’ ve ‘6136 SKM’ suçundan yürütülen çalışmalar sonucunda, 17 yaşındaki E.A.G. ve 18 yaşındaki E.E. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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