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Ordu'da servis kaza yaptı. 8 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada öğretmen servisi ile iki farklı araç kaza yaptı. 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:56
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Ordu'da servis kaza yaptı

Ordu'da servis kaza yaptı. 8 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğretmen servisi ve farklı 2 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu U. idaresindeki 52 M 1501 plakalı öğretmen servisi minibüs ilk olarak Arif Mert D.’nin kullandığı 01 EYN 84 plakalı otomobil ile çarpıştı, savrularak yolun solunda park halinde olan 52 ACY 418 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kaza nedeniyle minibüste bulunan Kader H., Hakan Ç, Nurten A., Saliha Nur D., Esra E., Ezgi Ş, Muharrem D., Emrullah E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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