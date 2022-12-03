Ordu'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı.
Tahir Dere yönetimindeki 54 AG 996 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Dursun (52) ve Hatice Engin'e (57) çarptı.
Kazada, Dursun'un olay yerinde hayatını kaybetti, Engin ise yaralandı.
Engin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. (AA)
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