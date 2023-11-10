Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da Jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında çok sayıda operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarla alakalı bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla 3 kilo 273 gr kubar esrar, 70 gr metanfetamin, 77 gr skunk maddesi, 25 gr bonzai, 146 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 195 gr kenevir tohumu, 1 adet yivli mavzer tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 57 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 33 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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