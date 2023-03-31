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Bursa'dan organ nakli bekleyenlere yeni umut

Sağlık Bakanlığınca Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde kısa süre önce hizmete alınan Organ Nakil Merkezi'nde başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:52
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Organ nakli bekleyenlere umut

Bursa'dan organ nakli bekleyenlere yeni umut
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Karaciğer nakli operasyonu geçiren 59 yaşındaki Hasibe Ersan ile 26 yaşındaki Çağrı Yavuz'un, taburcu edildikten sonraki ilk kontrolleri yapıldı. Ersan, gazetecilere, şeker hastalığının yanı sıra kendisine 3 yıl önce siroz teşhisi konulduğunu söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi yetkililerine ve sağlık personeline teşekkür eden Ersan, "Bir ayda nakil çıktı çok şükür, çok memnun kaldık. Başarılı geçti, bir sıkıntı yaşamadık. Birden kendimi iyi hissettim, yeniden hayata dönmüş oldum. Bir haftada iyileştim." dedi.

Yavuz da bir yıl önce hastalık teşhisi konulduğunu, nakil beklediği bu süreçte geçen ay operasyon geçirdiğini aktardı. Ayaklarındaki şişliklerin geçtiğini anlatan Yavuz, "Uzun süre oturamıyordum, ayaklarım şişiyordu. Şimdi istediğim kadar oturabiliyorum. İnsanlar sağlıklarına dikkat etsinler, süreç ilerleyince daha kötü oluyor. Sağlığı yerinde olup da organlarını bağışlamayı düşünen insanlar bu bağışı yapsın. Çünkü bu bizim gibi nakil bekleyen hastalara hayat oluyor, umut oluyor." şeklinde konuştu.

"ARKASINDA KOCAMAN BİR EMEK VAR"

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'nın yaklaşık 10 yıldır kadavradan donör çıkarma konusunda Türkiye genelinde birinci olduğunu dile getirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi ve özel bir hastanede bulunan organ nakli merkezlerine Şehir Hastanesinde yenisini eklediklerini bildiren Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Aldığımız veya donörlerimizin bağışladığı organları, kendi şehrimizde de hastalarımıza nakletme fırsatı bulduk. İki hastamıza yaptığımız nakilleri gördük, onları sağlıklı görmek bizleri de mutlu ediyor. Bunun arkasında kocaman bir emek var, ekibin kurulması, merkezin hazırlığı ve kurulmasıyla süren yaklaşık bir yıllık sürecin meyvesini almak bizi memnun ediyor."

Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü ve Karaciğer Merkezi Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Osman Serhat Güner ise böbrek ve karaciğer nakil ruhsatını aldıktan sonra iki kadaverik karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Hastaların başarılı geçen operasyonların ardından kontrollerini yaptıklarını anlatan Güner, "Organ nakli önemli bir konu çünkü organın başka bir temini yok, mutlaka kadavra ya da canlı vericiden temin ediliyor. Bursa Şehir Hastanesi, kadavradan donör çıkaran hastaneler arasında son iki yılda Türkiye genelinde birinci sırada. Biz de bu avantajı kullanarak karaciğer nakil sayımızı artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Açıldığı tarihten bu yana organ nakil merkezine yatışı yapılan 12 hastadan 10'unun taburcu edildiği, ikisinin halen yatarak tedavi gördüğü, böbrek nakli için 40, karaciğer nakli için ise 4 hastanın bekleme listesinde olduğu öğrenildi.

AA

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