Az yediğimiz en faydalı 7 besin

Günlük öğünlerimizde yer alması gereken bazı besinlerin az ya da hiç tüketilmediğine dikkat çekilmektedir.

AVOKADO: Yağlı, üzümsü mükemmel bir meyvedir. %80’i tekli doymamış sağlıklı yağ, %18’i protein ve %2’si karbonhidrattan oluşur. Başta demir, bakır, folik asit, potasyum ve magnezyum olmak üzere, 14 farklı mineral içerir. En iyi E vitamini kaynaklarından biridir. Ayrıca kolesterolü düşüren fitosterol, antioksidan glutatyon ve göz sağlığı için gerekli olan lutein gibi fitobesinleri içerir. Çok kolay sindirilir ve enerji verir. Kan şekerinin normale gelmesinde etkilidir. Bir orta boy avokado 250-300 kaloridir. Her gün bir veya yarım avokado tüketilmesi sağlık açısından faydalıdır.

FINDIK: Türkiye, dünyada en çok fındık üreticisi bir ülke olmasına rağmen en az fındık tüketen ülkelerden biridir. Fındık, enerjisi yüksek, tekli doymamış sağlıklı yağ asitlerinden zengin bir kuruyemiştir. Ayrıca önemli bir protein, lif, antioksidan, demir, E vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve selenyum kaynağıdır. Kalorisi oldukça yüksektir. Her gün 10-20 adet çiğ fındık tüketmek vücuttaki iltihaplanmayı önler.

KARALAHANA: Yeşil, bitkisel besinlerin en sağlıklılarından biridir. Kırmızı ete eşdeğer besleyici protein arındırır. Demir, kalsiyum, lif, bitkisel omega 3 yağ asitleri, A, B, C, E vitaminleri ve bol miktarda antioksidan içerir. Kansızlığa iyi gelir, erken yaşlanmayı önler, vücudu toksinlerden temizler ve kabızlığı giderir.

SU TERESİ: Güçlü bir vitamin, mineral ve antioksidan deposudur. İyi bir demir kaynağıdır ve kansızlığı önler. Yüksek K vitamini içerdiği için kalp, kemik ve beyin dostudur. Bağışıklık sistemini destekler. Kışın sık görülen grip, bronşit ve öksürük gibi hastalıklara iyi gelir. İçerdiği iyot nedeniyle tiroid sağlığını destekler.

KETEN TOHUMU: Çok önemli bir bitkisel omega 3 ve protein kaynağıdır. Kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko ve lif içeriği zengindir. Kanın pıhtılaşma eğiliminin ve kandaki kolesterol düzeyini azaltarak kalp sağlığını destekler. Suda çözünen lifleriyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı önler. Ayrıca prostat ve meme kanserine karşı önleyici etkisi vardır ve tansiyonu düşürür. Her gün bir iki yemek kaşığı keten tohumu sağlığa faydalıdır.

ZERDEÇAL: Hint safranı da denilen bir tür zencefildir. Kalp damar hastalıklarından kansere kadar birçok tehlikeli hastalığa kalkan olan bir besindir. Herhangi bir sebze yemeğine katılarak tüketilebilir.

KEÇİBOYNUZU: Doğal antibiyotik olarak bilinir. Bol miktarda potasyum, kalsiyum, çinko, fosfor gibi mineralleri içerir. Sütten çok daha fazla kalsiyum barındırır. Bu özelliği nedeniyle kemik ve diş sağlığını destekler, osteoporozu önler. Ayrıca A, B ve E vitaminleri bakımında da zengindir. Bol miktarda karbonhidrat içerdiği için tüketilen miktara dikkat edilmelidir. Çiğ veya öğütülmüşü zaman zaman tüketildiğinde sağlığı destekler.