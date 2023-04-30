Organizasyon şirketi Erdoğan’ın mitingine adam topluyor. Kişi başı 250 TL veriyorlar

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı’nda 14 Mayıs seçimleri kapsamında düzenlenen Büyük İzmir Mitingi'nde konuştu. Miting öncesi yapılan bir çalışma ise pes dedirtti.

Mitinge katılım sayısını arttırmak için kurulan bir Whatsapp grubunda konuşulanlara göre, mitingde pankart tutup, görüntü verecek olanlara kişi başı 250 TL ücret veriliyor.

Dikkat çeken bu konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Çok yankı bulacak bu mesajları yayınlayanlardan biri “Fazla zor bir iş değil arkadaşlar. Erdoğan’ın mitingine katıl, kalabalık yap, pankart tut kişi başı 250 TL ödüyorlar” diyerek tepkisini alaycı bir şekilde gösterdi.

İMAMI CEMAAT TOPLAMASI İÇİN ARAMIŞLARDI

Erdoğan'ın İzmir Mitingi öncesinde AKP Buca ilçe Başkanlığı'ndan arandığını söyleyen imam Yusuf Kılıç, "Cemaat toplamamı, araba tahsis etmemi istediler ben taraf değilim, reddettim" diye açıklamada bulunmuştu.