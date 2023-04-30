Organizasyon şirketi Erdoğan’ın mitingine adam topluyor. Kişi başı 250 TL veriyorlar

Erdoğan’ın mitinglerine katılım sayısını arttırmak amacıyla kurulan bir organizasyon, kişi başı 250 TL vereceğini duyurdu.

Organizasyon şirketi Erdoğan’ın mitingine adam topluyor. Kişi başı 250 TL veriyorlar

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı’nda 14 Mayıs seçimleri kapsamında düzenlenen Büyük İzmir Mitingi'nde konuştu. Miting öncesi yapılan bir çalışma ise pes dedirtti.

Mitinge katılım sayısını arttırmak için kurulan bir Whatsapp grubunda konuşulanlara göre, mitingde pankart tutup, görüntü verecek olanlara kişi başı 250 TL ücret veriliyor.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.jpg

Dikkat çeken bu konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Çok yankı bulacak bu mesajları yayınlayanlardan biri “Fazla zor bir iş değil arkadaşlar. Erdoğan’ın mitingine katıl, kalabalık yap, pankart tut kişi başı 250 TL ödüyorlar” diyerek tepkisini alaycı bir şekilde gösterdi.

İMAMI CEMAAT TOPLAMASI İÇİN ARAMIŞLARDI

Erdoğan'ın İzmir Mitingi öncesinde AKP Buca ilçe Başkanlığı'ndan arandığını söyleyen imam Yusuf Kılıç, "Cemaat toplamamı, araba tahsis etmemi istediler ben taraf değilim, reddettim" diye açıklamada bulunmuştu.

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak Güncel
Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak
Finlandiya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor Güncel
Finlandiya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Danimarka, Ukrayna'ya 1 milar euro vereceğini açıkladı Dünya
Danimarka, Ukrayna'ya 1 milar euro vereceğini açıkladı
Türk uzay yolcuları zorlu testlerden başarıyla geçti Güncel
Türk uzay yolcuları zorlu testlerden başarıyla geçti
Nisan ayının sonunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı Güncel
Nisan ayının sonunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var Güncel
Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var
Maltepe’deki köprüde korkutan görüntü! Her gün binlerce araç geçiyor… Güncel
Maltepe’deki köprüde korkutan görüntü! Her gün binlerce araç geçiyor…