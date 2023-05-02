Antalya'da Erdoğan'ın geçtiği yollar boş kaldı. Erdoğan oyuncak dağıtacaktı

Sağlık sorunları düzeltikten sonra seçim mitinglerine devam eden Erdoğan, son olarak Antalya'da konuşma yaptı. Kalabalık konvoyuyla geldiği Antalya'da yolların boş kaldığı görüldü.