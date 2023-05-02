Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle arka arkaya bazı mitinglerini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileştikten sonra mitinglerine devam etmeye başladı.
Son olarak Antalya'da bir miting veren Erdoğan, şehre uzun bir araç konvoyuyla geldi.
Eşi Emine Erdoğan'la birlikte yol kenarında kendisini görmeye gelenlere oyuncak dağıtmaya hazırlanan Erdoğan, beklediği kalabalığı göremeyince birkaç kutu oyuncağı korumalarına attırdı.
Boş kalan yollar ve otobüsten atılan az sayıdaki oyuncağın görüntüsü de kameralara yansıdı.
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