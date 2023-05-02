Antalya'da Erdoğan'ın geçtiği yollar boş kaldı. Erdoğan oyuncak dağıtacaktı

Sağlık sorunları düzeltikten sonra seçim mitinglerine devam eden Erdoğan, son olarak Antalya'da konuşma yaptı. Kalabalık konvoyuyla geldiği Antalya'da yolların boş kaldığı görüldü.

Antalya'da Erdoğan'ın geçtiği yollar boş kaldı. Erdoğan oyuncak dağıtacaktı

Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle arka arkaya bazı mitinglerini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileştikten sonra mitinglerine devam etmeye başladı.

Son olarak Antalya'da bir miting veren Erdoğan, şehre uzun bir araç konvoyuyla geldi.

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Eşi Emine Erdoğan'la birlikte yol kenarında kendisini görmeye gelenlere oyuncak dağıtmaya hazırlanan Erdoğan, beklediği kalabalığı göremeyince birkaç kutu oyuncağı korumalarına attırdı.

Boş kalan yollar ve otobüsten atılan az sayıdaki oyuncağın görüntüsü de kameralara yansıdı.

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