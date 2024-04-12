Organizatör Ahmet San 1999'daki Metallica konserini anlattı: "PKK Metallica'yı tehdit etti 'gelirseniz vururuz' dedi"

Metallica'nın Türkiye'deki ilk üç konserini düzenleyen ünlü Organizatör Ahmet San, 1999 yılındaki Metallica konseri öncesinde yaşadıklarını ve PKK'nın ölüm tehdidini anlattı. San, o dönemde aldıkları ölüm tehditleri nedeniyle konseri iptal etmek istediklerini ancak şartlar kabul edilince konserin gerçekleştiğini belirtti.

San, "Öldürüleceklerine dair tehdit mektupları aldıkları için konseri iptal etmek istediler. Tehdit eden PKK'ydı. Atlayıp Almanya'ya gittim. Şartlarını sundular: 'Konser günü geliriz, uçağımızın dibine kadar özel araçlarımız yanaşır, protokolden geçmeden stada gideriz, konserden sonra da hemen döneriz.' Kabul ettim." şeklinde konuştu.

Ancak konser günü yaşadıkları aksilikleri de paylaşan San, havaalanından sorumlu amirin araçlara izin vermemekte direndiğini ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a ulaşarak sorunu çözdüğünü ifade etti. San, konserin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun önemli rol oynadığını da vurguladı.