8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor

Organize sanayi bölgeleri ile ilgili 24 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:17
Takip Et

Organize Sanayi Bölgeleri ilgili kanununda değişikliğe gidiliyor

OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
+
Aa
-

Ekonomim Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, yeşil OSB tanımının yapılarak belirlenen kriterler çerçevesinde OSB'lerin TSE tarafından sertifikalandırılmasını öngören, OSB'nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşları yeniden düzenleyen 24 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

OSB mülkiyetinde bulunmayan OSB içindeki boş sanayi parsellerinin maliklerine yapı ruhsatı alması ya da yeni yatırımcıya taşınmazı devretmesi için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre tanınacak. Süre sonunda yatırım yapılmayan parsellerin daha önce OSB tarafından mülkiyeti devredilenlerin bedeli ödenmek kaydıyla tapuda OSB adına tescili yapılacak. OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacak. OSB’lerde hizmet destek alanlarının oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılırken, ortak kullanım alanı oranı ise yüzde 8’den yüzde 5’e indiriliyor.

Yasa teklifi ile doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesine dönük düzenlemeye gidiliyor. EPDK, Bakanlık onayı alarak, ithalata ilişkin müracaatlarda, ithalat yapılacak ülke ile BOTAŞ'ın doğal gaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığı, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde talepleri değerlendirerek ithalata müsaade edebilecek.

Doğalgaz Kanuna eklenen geçici madde ile BOTAŞ yeniden yapılandırılıyor. BOTAŞ'ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konular Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek. Bakanlık izni ile BOTAŞ'ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilir. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu kanundaki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacak, BOTAŞ'ın Hazine garantili yükümlülükleri saklı kalacak

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.