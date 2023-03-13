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Organları 3 hastaya umut oldu

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Ercan Kızıldeniz'in bağışlanan organlarının 3 hastaya umut olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:18
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Organları 3 hastaya umut oldu

Organları 3 hastaya umut oldu
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Ordu'da kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Ercan Kızıldeniz'in bağışlanan organları Bursa, Diyarbakır ve Samsun'daki 3 hastaya nakledileceği ifade edildi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Ercan Kızıldeniz, bir süre önce kalp krizi geçirerek Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kızıldeniz’in beyin ölümü gerçekleşti, organları ise ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Kızıldeniz'in böbrekleri, Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'daki organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

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