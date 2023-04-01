﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı

Süper Lig'de Trabzonspor, 7 gollü maçta Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.

Mücadele sonrası teknik direktör Orhan Ak, açıklamalar yaptı.

Orhan Ak'ın sözleri;

"Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir günde, yeni gelen yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun. Savunma tarafını yapamadık."

"İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük, kazanabileceğimiz durum oluştu. Orada yine bir bireysel bir hata. Yine psikoloji değişti. Ondan sonra Kayserispor savunmaya geçti"

"3 gün sonra, belki de bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız ikinci yarıda elinden gelen çabayı gösterdi. Olmadı üzgünüz."