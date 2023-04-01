1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı

Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı

Trabzonspor teknik direktörü Orhan AK, 4-3 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:04
Takip Et

Orhan Ak'tan mağlubiyet yorumu

Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
+
Aa
-

Süper Lig'de Trabzonspor, 7 gollü maçta Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.

Mücadele sonrası teknik direktör Orhan Ak, açıklamalar yaptı.

Orhan Ak'ın sözleri;
"Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir günde, yeni gelen yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun. Savunma tarafını yapamadık."

"İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük, kazanabileceğimiz durum oluştu. Orada yine bir bireysel bir hata. Yine psikoloji değişti. Ondan sonra Kayserispor savunmaya geçti"

"3 gün sonra, belki de bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız ikinci yarıda elinden gelen çabayı gösterdi. Olmadı üzgünüz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
﻿Yeni Hayat
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.