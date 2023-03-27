Trabzon buna nasıl sessiz kalıyor. Orhan Ak'ın FETÖ geçmişi

Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

FETÖ GEÇMİŞİ NE OLACAK?

Odatv, bu gelişmenin ardından Orhan Ak dosyasını açtı.

Orhan Ak'ın FETÖ lideri Fetullah Gülen'le olan fotoğrafının kullanıldığı haberde, "Orhan Ak'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen'le çekilen fotoğrafının olması şehirde tepki çekti. Fotoğrafta ayrıca FETÖ'nün futbol yapılanmasına dahil olan firari Arif Erdem gibi isimlerin de olduğu biliniyordu. Aynı geçmiş Orhan Ak'ı, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde de hatırlatılmıştı. Beşiktaş taraftarları Orhan Ak'ı istememiş bir süre sonra Ak Avcı'nın yardımcılığını bırakmak zorunda kalarak perde arkasına çekilmişti" ifadeleri de kullanıldı.