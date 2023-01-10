Orhan Uğuroğlu ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yazdı: Çalışan ve saldırıya uğrayan gazeteciler

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

2019-2022 yılları arasında 195 gazetecinin saldırıya uğradığını belirten Uğuroğlu, söz konusu dönemin “Saldırıya uğrayan gazeteciler dönemi…” olarak adlandırılacağını kaydetti.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediği Recep Tayyip Erdoğan’nın kazandığını hatırlatan Uğuroğlu, “Bahçeli büyük sevinç içinde 26 Haziran 2018'de gazetelere verdiği tam sayfa ilanda aralarında benim de bulunduğum gazeteciler dahil 70 ismi hedef gösterdi. Bahçeli'nin ilanında yer alan Yeniçağ yazarları; Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Murat İde ve ben saldırıya uğradık.” diye yazdı.

Uğuroğlu’nun “Çalışan ve saldırıya uğrayan gazeteciler” başlıklı yazısı şöyle:

"27 Mayıs askerî darbesi sonrası kurulan Cemal Gürsel hükümetinde Basın, Yayın ve Turizm Bakanı olan hukukçu ve gazeteci Cihat Baban tarafından basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu 4 Ocak'ta Meclis'te kabul edildi ve 10 Ocak 1961'de Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

212 sayılı yasa gazetecileri "fikir işçisi" olarak tanımladı.

İş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

Ancak 212 sayılı yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah gazetelerinin patronları tepki gösterdiler.

9 patron ayrıca Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurdular.

"Dokuz patron olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, çeşitli protesto eylemleri gerçekleştirdiler ve halkı gazetesiz bırakmamak adına boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımladılar.

Gazetenin ilk sayısının başyazısında şu ifadeler yer aldı:

-"Temel hak ve hürriyetlerimizin gerçekten kısıtlandığı, yalnız basının değil bütün memleketin gerçekten eşi görülmemiş bir tehlikenin içine sokulduğu günlerde bile gazetelerini kapatmayan ve protesto yoluna gitmeyen gazete sahiplerinin, şimdi bir ilan kurumu için yaptıkları bu hareket, basın tarihimizde herhalde şerefli bir yer kaplamayacaktır. Gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmetidir."

İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı.

1971 yılındaki askerî müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine bu günün adı şöyle değiştirildi:

-"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

O günden bugüne kutlanıyor ama ucube Tek Adam Rejimi ile iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde 2019-2022 arası 4 yıl şu adla adlandırılacak;

-Saldırıya uğrayan gazeteciler dönemi…

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışkan Eskişehir Milletvekili gazeteci kardeşim Utku Çakırözer'in paylaştığı rapora göre;

-2019 yılında en az 34,

-2020 yılında en az 17,

-2021 yılında en az 105

-2022 yılında en az 39 gazeteci toplamda 195 gazeteci saldırıya uğradı…

Gazeteciler yazıları, yorumları, paylaşımları nedeniyle en az 475 kez hâkim karşısına çıktı. 36 gazeteciye 80 yıl hapis cezası verildi.

2021 yılında Bursalı radyocu Hazım Özsu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye temsilcisi Aydın Taş, Ankara'daki ofisinde şüpheli biçimde ölü bulundu.

Değerli okurlarım,

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediği Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Bahçeli büyük sevinç içinde 26 Haziran 2018'de gazetelere verdiği tam sayfa ilanda aralarında benim de bulunduğum gazeteciler dahil 70 ismi hedef gösterdi.

Bahçeli'nin ilanında yer alan Yeniçağ yazarları;

-Yavuz Selim Demirağ,

-Sabahattin Önkibar,

-Ahmet Takan,

-Murat İde ve ben saldırıya uğradık.

10 Ocak 2021'de "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve heyeti Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilciliğinde beni ziyarete geldiler.

Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren sözlerine 13 Ocak tarihli Yeniçağ'daki yazımda özetle şöyle yer verdim:

-"Merakımızı mucip kılan ise mesela, 17-25 Aralık olayları hakkında niçin tek bir söz dahi sarf etmediğidir.

Zira o günlerde çalışma odasındaki saati 17-25'e sabitleyip o haftayı yolsuzluk haftası bile ilan etmişti.

Hatta hesap sormaya yeminler etmiş, bugün hain ilan ettiği Can Dündar ile aynı saatin önünde röportaj bile yapmıştı.

Uygun gördüklerini(!) terör destekçisi ilan ederken, dün ağza alınmayacak sözlerle itham edip suçladığı AK Parti ve Genel Başkanının koltuğuna sığınınca söylenenler unutuluyor mu?"

Bu söyleşinin yayınlanmasından 2 gün sonra 15 Ocak 2021'de;

-Evinden çıkışında Selçuk Özdağ'a 5 kişi saldırdı. Özdağ ölümden döndü.

-Ben evimden çıkınca da 3 kişi arkamdan kalleşçe saldırdı, onları kovalarken aracı ile bir kişi öldürmek amacıyla bana çarptı.

Saldırganlar yakalandılar yargılanmaları devam ediyor.

Değerli okurlarım,

Selçuk Özdağ ve Gelecek Partisi Heyeti 2021'de olduğu gibi 10 Ocak 2022'de ziyaretime geldiler.

Özdağ bu ziyarette ise Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirdi ki hakkında YSK üyelerine hakaretten soruşturma açıldı. Ben de ifade verdim.

Cumhuriyet Savcısı harika bir değerlendirme ile yazımdaki sözlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu belirleyerek "Kovuşturmaya yer yoktur" görüşü ile Özdağ hakkında takipsizlik kararı verdi.

Değerli okurlarım,

Bugün yine "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü…"

Ve bugün Selçuk Özdağ başkanlığındaki Gelecek Partisi Heyeti saat 14.00'de Flash Haber Televizyonunda bizi ziyaret edecekler.

Bakalım bu yıl Özdağ neler söyleyecek, başımıza ne işler gelecek?

Tüm meslektaşlarımın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlu olsun…"