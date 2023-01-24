Orhan Uğuroğlu'ndan Uğur Mumcu Şehit sayılsın önerisi. Bravo Orhan Ağabey

Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Uğur Mumcu'nun 30'uncu ölüm yıl dönümünde Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Mesajını Twitter'dan paylaşan Uğuroğlu, "Niye 'Şehit gazeteci Uğur Mumcu" denmiyor?" diye sordu.

Orhan Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Niye "Şehit gazeteci Uğur Mumcu" denmiyor?

1970-1975 arası Yeni Ortam'da köşe yazarı iken Yeni Tanin'de çaylak gazeteciydim

Rüzgârlı Sokak Uçar Han 3. Katta 2 gazete yan yanaydı işte o fotoğraf

Özgür gazeteciliğimin temelinde Uğur ağabeyim de vardır Ruhu şad olsun"