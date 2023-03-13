Orkun Kökçü takılan pazubent'a isyan etti

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, liglerde kaptanların taktıkları pazubentleri eleştirdi.

Orkun Kökçü: "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı yapılan eylemler desteklesem de, OneLove pazubendini takmayacağım. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum. Feyenoord olarak desteklemenin farklı bir yolunu bulmalıyız."

ONELOVE NEDİR?

OneLove kollukları ilk olarak 2020'de Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından ayrımcılık karşıtı bir kampanyanın parçası olarak başlatıldı. Kampanyada ırk, ten rengi, cinsel yönelim, kültür, inanç, milliyet, cinsiyet, yaş ve diğer tüm ayrımcılık şekillerine karşı çıkıldı.

Kalp şeklinde bir gökkuşağı bayrağının ortasında 1 rakamının yer aldığı kolluğun her iki yanında "One Love" yazısı ve altında el yazısı ile "football connects" (futbol bağ kuruyor) kelimeleri yer alıyor.