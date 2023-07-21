Orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Kanada'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek isteyen bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

Kanada'nın batısında meydana gelen kazada, rekor düzeydeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında müdahalede bulunan bir helikopter düştü. Olayda helikopter pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, pilotun Çarşamba günü kuzeybatı Alberta eyaletindeki Haig Gölü yakınlarında düştüğünde helikopterdeki tek yolcu olduğunu ve ormancılık çalışanlarının pilotu hayata döndüremediğini söyledi.

Polis, pilotun Alberta, Whitecourt'tan 41 yaşında bir kişi olduğunu söyledi, ancak adını açıklamadı.

Başbakan Justin Trudeau, "Ülke genelinde bu çok çok zorlu orman yangınları sırasında ailelerini, toplumlarını ve yurttaşlarını koruyan pek çok insan adım adım ilerliyor. Daha önce kaybettiğimiz üç itfaiyeciyi ve yangınları söndürmeye yardım eden kişileri kaybetmek yürek parçalayıcı."

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