Orman yangınında 2 kişi öldü

Texas A&M Orman Hizmetleri, Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta çıkan yangında şu ana dek, yaklaşık 1,2 milyon dönümlük alanın kül olduğunu ve binlerce kişinin tahliye edildiği bilgisini aktardı.

ABD basınındaki haberlerde, yangında, 2 kişinin öldüğü, bu sayının çoğalmasının beklendiği belirtildi.

Eyaletin kuzey kesiminde süren yangın sebebiyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, bölgedeki yollar ve otoyollar trafiğe kapatıldı.

Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı yazılı açıklamada, yangınla mücadeleye yardım için yaklaşık 100 ek acil durum çalışanı, 33 itfaiye aracı ve 6 hava tankerini bölgeye gönderdiğini duyurdu.