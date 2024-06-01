Orman yangınında alevlerin arasında kalan köpek yaralandı

Alaşehir'in kırsal İsmailbey Mahallesi Yerotu mevkiinde öğle saatlerinde başlayan ot yangını, hızla yayılarak ormanlık alana ulaştı. Yangın, yakındaki İsmailbey Mahallesi'ne doğru ilerlerken, bölgeye 4 söndürme uçağı, 1 helikopter ve Alaşehir, Sargıöl ve Kula'dan itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Yangın sırasında alevler arasında kalan bir sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, yangın mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları sürerken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Öküzcüoğlu, yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.