Orman yangınlarının talimatını veren terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Orman yangınlarının talimatını veren terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya nokta operasyon...MİT tarafından, 2019 yılı itibarıyla PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.

TRT haberde yer alan bilgilere göre, MİT ayrıca 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay’da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.

Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi. Saha ajanları, Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gara alanından ayrılan terörist nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

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