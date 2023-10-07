Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı

Ormanın içerisinden gürül gürül inek sesi geliyordu. Korkak adımlarla ormana yürüyen araştırmacılar sesin sahibini görünce şok oldu. Bilim insanları Afrika'da yaşayan küçük bir timsah türünün ineklerin "möö" sesine benzer sesler çıkardığını keşfetti.

Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı

Bilim insanları Afrika'da yaşayan küçük bir timsah türünün ineklerin "möö" sesine benzer sesler çıkardığını keşfetti.

Independent Türkçe'nin haberine göreş, bu keşif, takip edilmesi zor olan timsah türlerini izlemek ve korumak için bilim insanlarına eşsiz bir fırsat sunabilir.

2.jpeg

Araştırmaya konu edilen iri gözlü, minik gövdeli Afrika cüce timsahı, Batı Afrika'nın yoğun ormanlarında ve dar derelerinde yaşıyor. Latince adı osteolaemus tetraspis olan bu timsahın görüntülenmesi ve nüfusunun sayılması son derece zor.

Latince adı Osteolaemus tetraspis olan bu timsahın görüntülenmesi ve nüfusunun sayılması son derece zor.

timsah.jpg

Polonya'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden Agata Staniewicz ve meslektaşları, bu yüzden söz konusu canlıları seslerinen takip etmenin mümkün olup olmayacağını öğrenmek istedi.

Ekip, Birleşik Krallık'taki Bristol Hayvanat Bahçeleri'nde tutulan bir çift O. tetraspis timsahından 97 ses sinyali kaydetti.

timsah1.jpg

Daha sonra bu ses kayıtları, yaban hayatında kaydedilmiş ve O. tetraspis'e ait olduğu tahmin edilen 200'den fazla kayıtla karşılaştırıldı.

Kayıtlar incelendiğinde türün, diğer timsahgillerin ürettiği hiçbir sese benzemeyen "rüzgar", "gümbürtü" ve "davul" sesleri çıkardığı görüldü.

timsah3.jpg

Ancak araştırmacıları asıl şaşırtan, timsahların çıkardığı "möö" sesi oldu.

Kaydedilen sesler arasında rüzgar, gümbürtü ve davul seslerine benzeyenler çok düşük frekanslı olduğu için bunları doğada tespit etmek de son derece zor olabilir.

Ancak araştırma ekibine göre möö sesleri çok daha belirgin çıkıyor.

timsah4.jpg

Hakemli bilimsel dergi African Journal of Herpetology'de yayımlanan araştırma, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Liste'sinde savunmasız diye sınıflandırılan bu küçük timsah türünün korunması için umut ışığı oldu.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Veriler, arazi çapındaki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine ve kaçak avcılıkla mücadele faaliyetlerine katkıda bulunabilir. Ayrıca timsah ekolojisi ve davranışına ilişkin anlayışımızı geliştirebilir.

timsah5.jpg

timsah6.jpg

timsah8.jpg

timsah9.jpg

İlgili Haberler
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı
Ağzının içine bakan polis timsaha yaylım ateşi açtı. Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım
Timsahların gördüğünde yolunu değiştirdiği yaratık! Görenler 20 metre geri çekilmişti! İlk kez yakalanmıştı
Bu kadın suya girince timsahlar kayaların arkasına saklanıyor. Timsahları hapur hupur yiyor
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Trabzon Devlet Tiyatrosu Yalancı ile perde dedi Kültür Sanat
Trabzon Devlet Tiyatrosu Yalancı ile perde dedi
Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor Magazin
Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor
İmamoğlu’ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması Spor
İmamoğlu’ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti Dünya
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı! Ekonomi
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı!
Karadeniz derbisinde 48. randevu Spor
Karadeniz derbisinde 48. randevu