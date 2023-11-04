İnleme sesini duyanlar mazgala bakınca geri geri kaçtı. 1 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığındaki kapabari korkuttu

Anavatanı Güney Amerika olan 'kapibara' adlı hayvan, Brezilya'da bulunan bir kanalizasyonda ortaya çıktı.

Kanalizasyona sıkışan kapibara, çıkardığı seslerle yoldan geçen vatandaşları korkuttu. Devreye giren belediye ekipleri, hayvanı olduğu yerden çıkardı.

Kapibara, kanalizasyondan çıkmasıyla birlikte insanların arasından uzaklaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEMİRGENİ OLARAK BİLİNİYOR

Hydrochoerus hydrochaeris, kemirici hayvanların en irisidir. Anavatanı Güney Amerika'dır. Eti için avlanır. Oldukça tüylü bir yapıya sahip olan bu fare türü, -25 dereceye kadar düşen soğuk havalarda rahatlıkla yaşayabilmektedir.

35 ila 66 kg arasında değişen kütleleri bulunan kapibaraların boyları 50 – 62 cm arasında bulunuyor.