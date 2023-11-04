İnleme sesini duyanlar mazgala bakınca geri geri kaçtı. 1 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığındaki kapabari korkuttu

Brezilya'da belediye görevlileri, kanalizasyonda sıkışan dünyanın en büyük kemirgeni 'kapibara' adlı hayvanı kurtardı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnleme sesini duyanlar mazgala bakınca geri geri kaçtı. 1 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığındaki kapabari korkuttu

Anavatanı Güney Amerika olan 'kapibara' adlı hayvan, Brezilya'da bulunan bir kanalizasyonda ortaya çıktı.

Kanalizasyona sıkışan kapibara, çıkardığı seslerle yoldan geçen vatandaşları korkuttu. Devreye giren belediye ekipleri, hayvanı olduğu yerden çıkardı.

Kapibara, kanalizasyondan çıkmasıyla birlikte insanların arasından uzaklaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEMİRGENİ OLARAK BİLİNİYOR

Hydrochoerus hydrochaeris, kemirici hayvanların en irisidir. Anavatanı Güney Amerika'dır. Eti için avlanır. Oldukça tüylü bir yapıya sahip olan bu fare türü, -25 dereceye kadar düşen soğuk havalarda rahatlıkla yaşayabilmektedir.

35 ila 66 kg arasında değişen kütleleri bulunan kapibaraların boyları 50 – 62 cm arasında bulunuyor.

1-004.jpg

2-007.jpg

3-005.jpg

4-005.jpg

5-001.jpg

6-001.jpg

7-001.jpg

8-001.jpg

9.jpg

10.jpg

İlgili Haberler
Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı
Vatandaşın ağaca çıkan ayıyla güldüren konuşması
Ayıyla göz göze gelen dağcıları kangal köpekleri kurtardı
Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi Gündem
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını Gündem
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Gündem
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi Gündem
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu Dünya
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gündem
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler? Gündem
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?