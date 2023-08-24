Timsahların gördüğünde yolunu değiştirdiği yaratık! Görenler 20 metre geri çekilmişti! İlk kez yakalanmıştı

ABD’de faaliyet gösteren Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan (FWC) araştırmacılar, 3 ‘Suwannee timsah kapan kaplumbağası‘ yakalamıştı. Yetkililer, kaplumbağalardan her birinin yaklaşık 50 kilo olduğu ifade etmişti.

Timsahların gördüğünde yolunu değiştirdiği yaratık! Görenler 20 metre geri çekilmişti! İlk kez yakalanmıştı

DHA'nın haberine göre, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan St. Petersburg şehrindeki FWC araştırma bölümü Balık ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (FWRI) biyologları, biri yaklaşık 50, diğeri 30 ve 20 kilo olmak üzere 3 Suwannee "timsah kapan kaplumbağası" yakalanmıştı. Araştırmacılar, kaplumbağaların 40-80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettikleri belirtilmişti.

KURULAN TUZAKLARDAN ÇIKMIŞLARDI

FWRI tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Biyologlarımız Suwannee timsah kapan kaplumbağası (Macrochelys suwanniensis) için kurulan tuzakları kontrol ediyorlardı. Bu, FWC'nin 2014 yılında tanımlamasına yardımcı olduğu yeni bir tür" denilmişti.

FWC, eyaletin tehdit altındaki tehdit altındaki türlerin dağılımını ve göreceli olarak çokluğunu belgelemek için Florida ve Georgia'daki diğer araştırmacılarla iş birliği yapılmıştı. Gainesville şehrinin kuzeyindeki New River'a 6 tuzak kurulmuştu.

Bir tuzakta yaklaşık 50 kg erkek ve 20 kg ağırlığında bir dişi timsah kapan kaplumbağası yakalanmıştı. Başka bir tuzakta ise 30 kg bir erkek timsah kapan kaplumbağası yakalanmıştı. Yakalanan 3 kaplumbağanın fotoğrafları çekildikten sonra nehre geri bırakılmıştı.

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