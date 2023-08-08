Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirdiler

İzmir'de kenevir bitkilerinin ekili olduğu araziye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kenevir bitkilerinden adeta orman kuran 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirdiler

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan orman arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisinin ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi belirleyen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili C.R. ve F.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCUDAN ORMAN KURDULAR
Şüphelilerin araziye adeta uyuşturucu ormanı kurdukları görülürken, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileri polisi bile şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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