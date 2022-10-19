19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TRT'den belgeselde hayvanların cinsel organına sansür. Ortaçağ'da bile böylesi yoktu

TRT'den belgeselde hayvanların cinsel organına sansür. Ortaçağ'da bile böylesi yoktu

TRT Belgesel kanalında yayınlanan bir belgeselde, ‘Uganda Kob Antilopları’nın cinsel organları buzlanarak sansürlendi. Antilopların cinsel organları birden fazla karede buzlanarak ekrana yansıtıldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:37
Takip Et

Ortaçağ'da bile böylesi yoktu. TRT'den belgeselde hayvanların cinsel organına sansür. Sansür tarihi böyle sansürü görmedi 

TRT'den belgeselde hayvanların cinsel organına sansür. Ortaçağ'da bile böylesi yoktu
+
Aa
-

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, TRT Belgesel kanalında 16 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde yayınlanan, “Hayvanların Dövüş Kulübü” adlı belgeselde ‘Uganda Kob Antilopları’ gösterildi. Erkek antilopların çiftleşme öncesi yaptıkları kavganın yayınlandığı dakikalarda TRT tarafından erkek antilopların cinsel organlarına sansür uygulandı.

“Ekrandaki bu iki Uganda Kob Antilobu leks olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde edebilmek için duelloya tutuştular. Yarışma, kazananla çiftleşecek olan dişilerin gözleri önünde cereyan ediyor” ifadeleriyle yayınlanan belgeselde erkek antilopların cinsel organları birden fazla karede buzlanarak ekrana yansıtıldı.

"DİŞİLER GÜÇLÜ ERKEK PEŞİNDE"

TRT Belgesel’de “Hayvanların Dövüş Kulübü” adlı programda, Uganda Kob Antilopları’nın ereksiyon olmuş penislerinin yer aldığı kareler sansürlü gösterilirken, belgeselde bu anlara dair şu ifadeler kullanıldı:

“Bütün yırtıcıların menüsünde yer alıyorsanız sizi koruyacak bir arkadaş edinmeniz yaşamla ölüm arasında bir karardır. ‘Uganda Kob Antilopları’ için kur yapma töreni leks adı verilen dövüş alanlarında başlar. Erkeklerin dövüştüğü yerde adaylar alanın merkezini tutmaya çalışır. Dişiler dövüş alanının merkezini tutabilecek en güçlü erkeğin peşine düşer. Çünkü o erkek en güçlü yırtıcılara karşı en iyi korumayı sağlayacaktır. 

Çiftleşme alanında merkeze yakın noktalarda yer tutamayan erkeklerin kendilerine dişi bulma olasılığı çok düşüktür. Bu erkek hali hazırda en iyi yeri elinde tutan antilop. Kararlı bir genç erkek ona meydan okuma vaktinin geldiğini düşünüyor. Dönüp dolanmaya başlıyorlar. Birbirlerini ölçüp biçiyorlar. İşin ucunda soyunu devam ettirme hakkı olduğundan yalnızca biri bu dövüşü kazanacak.”

"DÖVÜŞÜ DİŞİLER İZLİYOR"

“Ekrandaki bu iki Uganda Kob Antilobu leks olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde edebilmek için duelloya tutuştular. Yarışma, kazananla çiftleşecek olan dişilerin gözleri önünde cereyan ediyor. Bütün bu zarif hareketlere rağmen kavgaya tutuştuklarında kibarlık falan kalmayacak. Açılışı yapmak üzere birbirlerini kolluyorlar. Çünkü ikisi de hasmına ciddi şekilde hasar vermeyi planlıyor. “

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SAPİK VAR MAHALLEDE!
19.10.2022 10:15
Hayvanları dahi CİNSEL obje gören zihniyet,ne günlere kaldık.  
 
Vatandaş
19.10.2022 09:42
Sapıklar akılları başka şeye çalışmıyor hayvan organından dahi tahrik oluyorlar ülkedeki sapıkların geldiği nokta maalesef devlet kurumlarına yerleşmek kimse güvende değil buna hayvanlarda dahil  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
5
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
7
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.