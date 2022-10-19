TRT'den belgeselde hayvanların cinsel organına sansür. Ortaçağ'da bile böylesi yoktu

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, TRT Belgesel kanalında 16 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde yayınlanan, “Hayvanların Dövüş Kulübü” adlı belgeselde ‘Uganda Kob Antilopları’ gösterildi. Erkek antilopların çiftleşme öncesi yaptıkları kavganın yayınlandığı dakikalarda TRT tarafından erkek antilopların cinsel organlarına sansür uygulandı.

“Ekrandaki bu iki Uganda Kob Antilobu leks olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde edebilmek için duelloya tutuştular. Yarışma, kazananla çiftleşecek olan dişilerin gözleri önünde cereyan ediyor” ifadeleriyle yayınlanan belgeselde erkek antilopların cinsel organları birden fazla karede buzlanarak ekrana yansıtıldı.

"DİŞİLER GÜÇLÜ ERKEK PEŞİNDE"

TRT Belgesel’de “Hayvanların Dövüş Kulübü” adlı programda, Uganda Kob Antilopları’nın ereksiyon olmuş penislerinin yer aldığı kareler sansürlü gösterilirken, belgeselde bu anlara dair şu ifadeler kullanıldı:

“Bütün yırtıcıların menüsünde yer alıyorsanız sizi koruyacak bir arkadaş edinmeniz yaşamla ölüm arasında bir karardır. ‘Uganda Kob Antilopları’ için kur yapma töreni leks adı verilen dövüş alanlarında başlar. Erkeklerin dövüştüğü yerde adaylar alanın merkezini tutmaya çalışır. Dişiler dövüş alanının merkezini tutabilecek en güçlü erkeğin peşine düşer. Çünkü o erkek en güçlü yırtıcılara karşı en iyi korumayı sağlayacaktır.

Çiftleşme alanında merkeze yakın noktalarda yer tutamayan erkeklerin kendilerine dişi bulma olasılığı çok düşüktür. Bu erkek hali hazırda en iyi yeri elinde tutan antilop. Kararlı bir genç erkek ona meydan okuma vaktinin geldiğini düşünüyor. Dönüp dolanmaya başlıyorlar. Birbirlerini ölçüp biçiyorlar. İşin ucunda soyunu devam ettirme hakkı olduğundan yalnızca biri bu dövüşü kazanacak.”

"DÖVÜŞÜ DİŞİLER İZLİYOR"

“Ekrandaki bu iki Uganda Kob Antilobu leks olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde edebilmek için duelloya tutuştular. Yarışma, kazananla çiftleşecek olan dişilerin gözleri önünde cereyan ediyor. Bütün bu zarif hareketlere rağmen kavgaya tutuştuklarında kibarlık falan kalmayacak. Açılışı yapmak üzere birbirlerini kolluyorlar. Çünkü ikisi de hasmına ciddi şekilde hasar vermeyi planlıyor. “