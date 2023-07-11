Ortadoğu’da savaş tamtamları çalmaya başladı: Saldırılara başlarız

İran Genelkurmay Başkanlığı, Irak hükümetinin IKBY topraklarındaki 'ayrılıkçı' gruplara yönelik eylüle ayına kadar harekete geçmemesi durumunda bölgeye yeniden saldırı düzenlemeye başlayacaklarını açıkladı.

AA'nın İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 'Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan ayrılıkçı terör örgütleri' olduğunu söyledi. Bakıri, önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylüle kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktardı.

“SALDIRI OLURSA OPERASYONLARIMIZ TEKRARLANIR”

Bakıri, "Irak'ın taahhüt ettiği zamana kadar bekleyeceğiz. Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz. O zamana kadar bu gruplar silahsızlandırılmaz ya da (İran'a karşı) herhangi bir eylemde bulunulursa onlara yönelik operasyonlarımız kesinlikle çok daha şiddetli şekilde tekrarlanacaktır" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

İran, Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze 2022 yılında birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Mahsa Jîna Amini'nin 'ahlak polisi'nin gözaltında katledilmesi üzerine başlayan protestolar sürerken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran tarafından 'terör örgütü' kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır IKBY'nin kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.