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Oruç tutan namaz kılmalı mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek kişiler Ramazan ayına ve oruca dahil pek çok konuyu araştırmaya başladı. Oruç tutan ama namaz kılmayacak kişiler orucunun kabul olup olmayacağını merak ediyor. Peki, oruç tutan namaz kılmalı mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:51
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Oruç tutan namaz kılmalı mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

Oruç tutan namaz kılmalı mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?
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Ramazan ayına az bir zaman kala oruca ve Ramazan’a dahil pek çok konu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler kılınan namazın kabulünü merak ediyor. Peki, oruç tutan namaz kılmalı mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

Mübarek Ramazan ayı Diyanet takvimine göre 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler pek çok konuda araştırmalarına başladı. Ramazan ayında Kuran-ı Kerim okuyacak, hatim indirecek ve zikirler çekilecek. Oruç tutacak ancak namaz kılamayacak olan vatandaşlar ise 'Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

ORUÇ TUTAN NAMAZ KILMALI MI?

Oruç tutan namaz kılmak zorunda mı sorusunun cevabına Nihat Hatipoğlu, "Hayır engel değildir. Ancak namaz başka bir farz ibadettir, oruç başka bir farz ibadettir. Dolayısıyla oruç tutanın namaz kılması daha efdaldir.

NAMAZ KILMAYANIN ORUCU KABUL OLUR MU?

Kamuoyunda, namaz kılmayanın orucu kabul olur mu sorusuna ise, namaz kılmayan kişilerin oruç, zekât yaptığı için azaptan kurtulur ama ilave sevap alamaz denmektedir.

Ancak her iki ibadet farklı farz ibadetlerdir. Dolayısıyla müslümanlar elden geldiğince farz ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir.

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