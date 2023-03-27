27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Ramazan ayında oruç tutan kişiler açlık ve susuzluk nedeniyle bazı sağlık problemleriyle karışılabilmektedir. Bu sorunlardan biride Ramazan ayında oruçluyken yaşanılan mide bulantısıdır. Peki, oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:42
Takip Et

Oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?
+
Aa
-

Oruç tutarken aç ve susuz kalmaktan mide bulantısı sorunları yaşanabilir. Uzmanlar Ramazan ayında oruçluyken yaşanan mide bulantısı sorunları için tavsiyelerde bulundu. Peki, oruçken mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir.

Kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de oruç sırasında yaşanılan mide bulantısı sıkıntılarıdır. Bu bulantılar günün her saatinde gerçekleşebilmektedir. Kişiden kişiye ve dayanıklılık durumuna göre sıklık ve sürekliliği de değişiklik gösterir.

Oruç tutarken yaşanılan bu mide bulantılarının sebepleri şunlardır;

-Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi nedeniyle olabilmektedir.

-Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

-İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

-Nikotin bağımlılığının olması.

Ayrıca diyanet tarafından yapılan açıklamalarda, mide bulantısı yaşamak oruca engel olmasa da eğer kişilerin sağlığı açısından tehlike oluşturuyorsa bu kişilerin oruç tutmamasının daha uygun olduğu söylenmektedir.

İleri seviyede mide bulantısı şikâyeti olan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Uzman hekimlerce yapılan tetkiklere göre tespit edilen durumların tedavisi yapılarak mide bulantısına çözüm bulunduktan sonra bu bireyler tekrar oruç tutabilirler.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTILARI NASIL ÖNLENİR?

Oruç tutan kişilerin mide bulantısı şikâyetleri bazı küçük önlemlere önlenebilmektedir. Bu önlemler sağlık problemi olmayan bireyler için geçerlidir.

Özellikle ramazan ayında oruç tutarken mide bulantısını engellemek için uzmanlar tarafından şunlar önerilmektedir;

-Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalıdır.

-İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemelidir.

-İftardan hemen sonra nikotin alınmamalıdır.

-Yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi mideyi rahatlatmaktadır.

-Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.