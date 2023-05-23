Oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! "Sarhoşların arasında kaldım"

Oryantal Didem Kınalı, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını ve bu nedenle nezarethaneye atıldığını söyledi.

Oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! "Sarhoşların arasında kaldım"

Ünlü oryantal ve şarkıcı Didem Kınalı, Cihangir'de görüntülendi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Didem Kınalı, "Yıldız Tilbe'den çok güzel bir şarkı aldım. Onu çıkaracağım. Klibi çektik hepsi hazır. Seçimden sonra isteyenler ile buluşturacağız. Yavaş yavaş sahnelere de çıkıyorum ve kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu mesleği yapmamı istemeyen çok insan var. Hakarette bulunanlar ve kıranlar var. Sözlerini geri alamayacak kadar ağır sözler söyleyenler var ancak ben yapacağım, geliyorum yavaş yavaş. Dansı da bıraktım, özel gecelere gidiyorum sadece" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını anlatan ve nezarethaneye atıldığını da dile getiren Didem, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler çevirince ben ilk başta şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söylediler bana. Bayağı bekledik, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Bu benim sorunlu olan kiracımla alakalı bir durum, şikayetçi olmuş benden. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık altı saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım. Ne için arandığımı bile bilmiyordum. Bugün tahliye kararı verildi. Kiracım da 15 gün içinde çıkmak zorunda" diyerek güldü ve başından geçen talihsiz olayı anlattı.

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