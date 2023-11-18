Didem Kınalı'dan o isimler hakkında sert sözler: Bunlar ipin ucunu kaçırmış

Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili düşüncelerini sert sözlerle belirtti

Didem Kınalı'dan o isimler hakkında sert sözler: Bunlar ipin ucunu kaçırmış

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'da dans ederek ünlenen Didem Kınalı, dansözlüğü bırakıp şarkıcılığa geçiş yapmıştı.

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Önceki gün yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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''FAKİRLERİ ÇEKİYORUM...''

Daha önceki röportajlarında yaptığı, "Zengin erkekler şişko ve çirkin oluyor, bende hep fakirleri çekiyorum." açıklaması hatırlatılan Kınalı, "Espri olsun diye söyledim ama baya bir tepki çekmiştim. Buradan tüm zenginlere selam yollamak istiyorum, lütfen beni yanlış anlamasınlar." diyerek kahkaha attı.

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''YAŞITLARI TORUN TOMBALAK SEVİYOR...''

İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istedikleri hatırlatılan Kınalı, çarpıcı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok.

HERKES YAŞININ OLGUNLUĞUNU YAŞAMALI...''

40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı.

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''40 YAŞ FAR NEDİR ARKADAŞ...''

Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilirin. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış."

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