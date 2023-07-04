Oryantal Didem'in dehşete düşüren açıklamaları

Oryantal Didem katıldığı programda herkesin ağzını açık bıraktıran açıklamalarda bulundu. "11 yaşında konsomatris oldum" diyen Didem'e "İbrahim Tatlıses ile birlikte oldun mu?" diye soruldu.

Oryantal Didem'in dehşete düşüren açıklamaları

Ünlü oryantal Didem, Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube'da yayınlanan Haber Bahane progamına konuk oldu.

screenshot-134-e21f-1.webp

İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı açıklamanın yanı sıra Didem, ailesinden dolayı 11 yaşında pavyonda konsomatris olduğunu söyledi.

screenshot-136-cfp1.webp

İlkokul 2. sınıfa gittiğini belirten Didem'in sözleri Kalaycıoğlu'nu şoke etti. Didem açıklamalarının devamında ilk tacize 14 yaşında uğradığını söyledi.

screenshot-133-uwdg.webp

Uzun yıllar İbo Show'da yer alan Didem, 'İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu' sorusu üzerine 'Hayır, hiç olmadı' ifadelerini kullandı.

screenshot-137-pucy.webp

17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışarak hayatının kırılma noktasını yaşadığını söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti.

Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler. O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı.

İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra 2. kez seçmelere katıldım ve yine seçildim. Şimdilerde şarkıcılıkta yaşadığım kumpasları o dönem de oryantallikte yaşıyordum. İbo Show'a başladıktan sonra da hakkımda telefonlar gelmeye başladı ama İbrahim Bey muallakta kalsa da arkamda durdu. İbrahim Tatlıse ile çalışmak kolay değildi" şeklinde konuştu.

screenshot-135-3clc.webp

Kınalı, "İbrahim Tatlıse'ten şiddet gördün mü?" sorusuna "İbrahim Bey'le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu çünkü dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü oryantal, "İbrahim Tatlıses ile aranızda duygusal bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna da "Hayır hiç olmadı" cevabını verdi.

İlgili Haberler
Oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! "Sarhoşların arasında kaldım"
Oryantal Didem Kınalı meslek değişikliğine gitti
Didem Kınalı'nın arabasında ruhsatsız silah yakalandı. Ünlü oryantal şoke oldu
Oryantal Didem Kınalı: Bende Ajda ruhu var
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Ali Mahir Başarır: 3 kişinin katili Hizbullahçı tahliye edilirken generaller ölüme terk ediliyor Güncel
Ali Mahir Başarır: 3 kişinin katili Hizbullahçı tahliye edilirken generaller ölüme terk ediliyor
Emrecan Bulut ve Kerem Atagan'dan şampiyonluk açıklaması: Gücümüze güç katacağız Spor
Emrecan Bulut ve Kerem Atagan'dan şampiyonluk açıklaması: Gücümüze güç katacağız
Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı Dünya
Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi Magazin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi
İYİ Partili Erhan Usta 45 günlük kur artışının Türk milletine verdiği zararı açıkladı Güncel
İYİ Partili Erhan Usta 45 günlük kur artışının Türk milletine verdiği zararı açıkladı
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mert Müldür için Süper Lig devleri yarışa girdi Spor
Mert Müldür için Süper Lig devleri yarışa girdi