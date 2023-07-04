Oryantal Didem'in dehşete düşüren açıklamaları

Ünlü oryantal Didem, Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube'da yayınlanan Haber Bahane progamına konuk oldu.

İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı açıklamanın yanı sıra Didem, ailesinden dolayı 11 yaşında pavyonda konsomatris olduğunu söyledi.

İlkokul 2. sınıfa gittiğini belirten Didem'in sözleri Kalaycıoğlu'nu şoke etti. Didem açıklamalarının devamında ilk tacize 14 yaşında uğradığını söyledi.

Uzun yıllar İbo Show'da yer alan Didem, 'İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu' sorusu üzerine 'Hayır, hiç olmadı' ifadelerini kullandı.

17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışarak hayatının kırılma noktasını yaşadığını söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti.

Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler. O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı.

İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra 2. kez seçmelere katıldım ve yine seçildim. Şimdilerde şarkıcılıkta yaşadığım kumpasları o dönem de oryantallikte yaşıyordum. İbo Show'a başladıktan sonra da hakkımda telefonlar gelmeye başladı ama İbrahim Bey muallakta kalsa da arkamda durdu. İbrahim Tatlıse ile çalışmak kolay değildi" şeklinde konuştu.

Kınalı, "İbrahim Tatlıse'ten şiddet gördün mü?" sorusuna "İbrahim Bey'le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu çünkü dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı" ifadelerini kullandı.