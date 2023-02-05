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Didem Kınalı'nın arabasında ruhsatsız silah yakalandı. Ünlü oryantal şoke oldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da yaptığı dansla tanınan Didem Kınalı, önceki gece büyük bir şok yaşadı. Aracını park etmesi için otopark görevlisine anahtarı veren Didem Kınalı soluğu karakolda aldı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:18
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Ünlü oryantal şoke oldu. Didem Kınalı'nın arabasında ruhsatsız silah yakalandı.

Didem Kınalı'nın arabasında ruhsatsız silah yakalandı. Ünlü oryantal şoke oldu
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Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisinin aracını alıp gitmesiyle şoka uğradı. Park etmek için aracı alan otoparkçı, Kasımpaşa'da trafik çevirmesine takıldı. Arabada ruhsatsız silahla yakalanan otopark görevlisi hemen karakola götürüldü.

Olayın ardından soluğu karakolda alan oryantal Didem Kınalı yaşananları şöyle anlattı: "Park etsin diye arabamı verdim, almış gitmiş. "Sevgilisini öldüreceğini söylemiş polislere de.''

''ŞOKA UĞRADIM''

''Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı. Kendime gelemedim, sahnem de vardı, iptal oldu. Tüm mahallenin tanıdığı biri. 15 yaşında kızı var, onu okutuyor. Bu yüzden yardım etmeye çalışıyoruz hatta."

Kızını okutsun diye yardım ettikleri mahalle komşularının yaptığına şaşıran Didem Kınalı, aracını teslim alıp karakoldan ayrıldı.

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