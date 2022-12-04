Oryantal Didem Kınalı: Bende Ajda ruhu var

Oryantal Didem önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Didem "Aşk yaşamak istemiyorum. Zaten aşık da olamıyorum." dedi.

'AYNI ADAMLA BİR EVDE YAŞAMAK BANA ZOR'

Posta'nın haberine göre ünlü oryantal "İlişkilerimde karşı taraf çok kıskanıyor. Yalnız çok mutluyum. Bende Ajda Pekkan ruhu var. Tek bir insanla hayatı geçirmek ve aynı adamla bir evde yaşamak bana zor" dedi.

Şeker hastalığına yakalandığını da açıklayan Didem "8 kilo kaybettim. Ayağımdaki yaralar can sıkıcı bir hale geldi" diye konuştu.