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Asena ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Oryantal Asena, mesleği bırakarak yurt dışında moda sektörüne adım atmıştı. Bir süre önce kendi gelinlik markasını kuran Asena ve dün akşam ilk defilesini gerçekleştiren Asena, gözyaşlarını tutamadı. 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:17
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Oryantalliği bırakmıştı! Asena ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Asena ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
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Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı Thalia Natural Beauty Openstage’te Almanya’da ‘Ashina Haute Couture by Asena’ adlı moda evini kuran Asena, hazırladığı çok özel koleksiyonunu ilk kez Türkiye’de sergiledi. Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi ünlü modeller dahil olmak üzere yaklaşık 40 mankenin podyuma çıktığı defilenin açılışını, kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüyerek yapan Asena, defile finalinde ise gözyaşlarını tutamadı.

Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan’la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, ‘’Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.’’ diyerek Şarbalkan’ın elini öptü.

Defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Asena: "Çok mutluyum, çok gururluyum. Almanya'da bu tarz etkinlikler olmuyor. O yüzden sahneyi, podyumu  çok özlemişim. Ayrıca ne güzel dostlar biriktirmişim. Çok konuşulacak diye düşünüyorum" dedi. Asena, defilenin finalinde Babaannesini anmayı unutmadı. Terzilik, moda sektörüne girmesinde onun emeğinin çok olduğunu dile getirdi. 

Podyumda Asena'nın tasarımlarını sergileyen dostları Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli de Asena'yı kutlayarak, tasarımları çok beğendiklerini dile getirdi.
 

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