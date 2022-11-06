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Eski oryantal dansçı Asena, yeni mesleği ile herkesi şaşırttı

Dans performanslarıyla bir döneme damga vuran eski oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı. Mutlu bir evliliğe imza atan Asena'nın yeni mesleğini duyanlar inanamadı

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:55
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Bir zamanlar Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçısıydı. Şimdi yeni mesleği ile herkesi şaşırtıyor

Eski oryantal dansçı Asena, yeni mesleği ile herkesi şaşırttı
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Oryantal performanslarıyla Türkiye'nin gündemine damga vuran Asena 2017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine girmesinin ardından kabuğuna çekildi.

Moda dünyasına adım atan eski oryantal 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi için gün sayıyor.

Defile öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi. 

Babaannesinin kendisini  çocukken 6 yıl boyunca zorla makinede beyaz işe gönderdiğini ifade eden Asena sözlerine şöyle devam etti:

Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız.

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